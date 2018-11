CSIF alerta que la sanitat pública compta amb 50.000 professionals menys per afrontar la campanya de la grip

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha alertat que el sector sanitari ha perdut 49.854 llocs de treball des de l'estiu (14.038 al setembre i 35.816 a l'octubre), coincidint amb l'inici de la campanya de la grip, la baixada de temperatures a tot Espanya i l'increment de la pressió assistencial, segons les dades de la Seguretat Social.





"Aquestes xifres tornen a reflecteixen a més l'abús de la contractació d'interins i la precarietat en l'ocupació de les nostres administracions públiques, assenyala el sindicat, que denuncia que la comissió de seguiment per estabilitzar places interines no s'ha reunit des de l'arribada del PSOE al Govern, i exigeix el compliment de l'acord per estabilitzar places.





Per CSIF aquesta destrucció d'ocupació "no és raonable en àmbits fonamentals del nostre Estat del Benestar", de manera que posen de manifest la necessitat de desenvolupar el pla d'estabilització en l'ocupació que es va signar amb el Ministeri d'Hisenda el 2017.





D'altra banda, CSIF manifesta la seva preocupació pel retard que s'està produint en la convocatòria de les ofertes d'ocupació pública i per l'absència de projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any.





En aquest sentit, CSIF reclama al Govern que unifiqui criteris amb les comunitats autònomes i que garanteixi el desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública, mitjançant l'aprovació d'un decret al Congrés dels Diputats, en el cas que no sigui possible aprovar uns pressupostos per al proper any.