Banc Popular va ocultar pèrdues de 538 milions mitjançant testaferros a Luxemburg

Banc Popular va utilitzar un entramat de testaferros i societats a Luxemburg per ocultar unes pèrdues de 538 milions d'euros, segons es desprèn de les inspeccions del Banc Central Europeu (BCE).





L'informe del BCE confirma que el Popular va alterar els resultats durant anys, així com que va reflotar empreses moroses a través d'Thesan Capital, segons publica Vozpópuli.





En un dels seus informes, el coordinador de l'equip de supervisió del BCE i del Banc d'Espanya, Ignacio Pardo, detalla durant 14 pàgines la trama utilitzada per Popular pel que fa a tres d'aquestes societats: Gestió d'Actius Castellana 40 (GAC40), Taler Real Estate i Platja Amplaries (Marina d'Or), empreses que es van consolidar en el perímetre del banc al tancament de 2016, però que, segons Frankfurt, estaven controlades per l'entitat, almenys, des de finals de 2014.





El banc va aconseguir amagar actius immobiliaris per import de 810 milions d'euros que una vegada van ser inclosos en el seu balanç van generar pèrdues de 517 milions d'euros, el que explica parcialment que els números vermells de 3.485.000 registrats el 2016 foren molt més grans als anunciats mesos abans.





El 28 de febrer de 2017 s'ha consolidar dues empreses més petites, de manera que l'import total ascendeix a 928 milions en immobles adjudicats i 538 milions en pèrdues.





El mecanisme consisteix en que Popular finançava a empreses espanyoles que li devien importants quantitats de diners -i que no podien fer front als seus pagaments- a través de societats pantalla a Luxemburg que prèviament han estat constituïdes per Thesan Capital, qui percebia comissions milionàries per ser un "mer gestor en interès de Popular".





En el cas de GAC40, el testaferro va ser José Fernando Martínez Blanco, si bé el BCE no ha acreditat cap pagament a la seva persona.