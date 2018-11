Zeta prepara un portal per a joves el 2019 en ple procés de venda

El Grup Zeta projecta llançar un nou portal digital per a joves a principis de 2019 dedicat a temes econòmics, en paral·lel al procés de venda.





La redacció s'ubicarà a Madrid, on el grup va ampliar plantilla aquest any.





La directora serà Agustina Barbaresi, que ha treballat al diari 'El Economista' i a l'agència Silvia Albert in Company.





L'objectiu del nou projecte és dirigir-se als millenial i tractar temes com el consum i les telecomunicacions.





PLANTILLA





Segons les previsions, tindrà una plantilla inicial de cinc persones i hi haurà relació directa amb 'El Periódico de Catalunya' per a intercanvi de continguts, així com amb el portal Invertia.





La iniciativa es produeix en ple procés de venda del Grup Zeta, després acomiadaments de periodistes en mitjans com 'El Periódico de Catalunya' i el tancament de revistes com 'Interviú'.