El PSOE vol impedir que Franco reposi en llocs oberts al públic com l'Almudena

El PSOE vol reformar la Llei de Memòria Històrica per prohibir expressament que les restes del dictador Francisco Franco reposin en llocs oberts al públic amb caràcter general, com succeeix amb la cripta de l'Almudena on la seva família vol enterrar un cop sigui exhumat pel Govern del Valle de los Caídos.





El Grup Socialista registrarà properament diverses esmenes a la reforma de la Llei de Memòria Històrica que es tramita al Congrés dels Diputats, i el desenvolupament es prolongarà després de la petició de PP i Ciutadans de prorrogar el termini de presentació d'esmenes.





Una altra de les modificacions a la llei que volen introduir els socialistes introduirà sancions a aquells espais oberts al públic els responsables no impedeixin episodis d'enaltiment o exaltació del públic.





Els càstigs podrien arribar al tancament temporal o fins i tot definitiu d'una església o cementiri on tinguin lloc enaltiments de la dictadura, segons el sentit de les esmenes en què treballen.





Encara que en un primer moment el Govern va assumir que no podria fer res per impedir que Franco fos inhumat a La Almudena si la família així ho volia -la família del dictador posseeix allà unes tombes en perpetuïtat- fa una setmana l'executiu va donar un gir de 180 graus.





VATICÀ





Després de reunir-se al Vaticà amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, va sentenciar que Franco no podia ser enterrat a la cripta de l'Almudena, en ple centre de la capital, i va assegurar que havia acordat amb Parolin treballar conjuntament per convèncer la família que optés per un altre lloc.





Aquest compromís va ser matisat pel Vaticà i per l'Església espanyola, que sosté que no pot negar-se a que la família enterri allà al seu familiar.





En l'actualitat, la filla de Franco, Carmen, està enterrada a la cripta de l'Almudena, al costat del seu marit, mentre que la dona del dictador reposa en un panteó al cementiri de Mingorrubio (del Pardo).