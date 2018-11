La jutge rebutja valorar el preu de Bon Preu en el conflicte entre els germans Font

La titular del jutjat mercantil 8 de Barcelona, Marta Cervera, ha donat la raó al president del grup Bon Preu, Joan Font, absolent de "totes les pretensions formulades en contra seu" i ha condemnat el seu germà, Josep Font, a pagar les costes del procediment.





La jutge rebutja valorar el 50% de la companyia i accepta que segueixi endavant amb el procés d'escissió del grup en dos lots, una sentència que no és ferma i que Josep Font preveu recórrer davant l'Audiència Provincial.





Joan Font controla el 50% de grup Bon Preu a través de la societat patrimonial Baloo d'Inversions, i l'altre 50% està en mans de Josep Font, que ostenta aquesta participació a través d'Espai d'Inversions 2005.





Els dos germans mantenen fortes discrepàncies, el que va portar a Josep Font a exercir al juliol de 2017 el seu dret de separació i a reclamar a Joan Font que li comprarà el seu 50% a la companyia, per al que es van encarregar dues auditories.





El problema va venir quan Mazars, que va rebre l'encàrrec de Josep Font, va valorar el grup en 954 milions d'euros i Faura Casas, que va treballar a instàncies de Joan Font, en 384 milions, fet que suposa una diferència superior al 25% i va comportar una segona ronda de valoracions, tal com marquen els estatuts.





Així, posteriorment Espai designar a Grant Thornton, qui va fer una valoració de 1.061 milions, i Baloo va contractar a KPMG, que va posar un preu de a 601 milions, generant-se novament una diferència superior al 25%.





Joan Font va decidir optar per l'escissió i el seu germà li va demandar i va sol·licitar a la jutge que fixés el preu de la companyia tenint en compte les diferents valoracions.





No obstant això, la magistrada ha rebutjat fixar una quantia i opta per que els germans es reparteixin els actius del grup: "No hi ha la determinació pel jutjat del valor de les participacions ni la determinació de quin dels informes és el més ajustat, ja que no estem davant d'un exercici del dret de separació en els termes que preveu la LSC (article 348), sinó que estem davant l'aplicació d'un procediment de resolució de conflictes incorporat vàlidament als estatuts, que ha de ser respectat en la seva totalitat pels socis".