El Govern central xifra en 5.000 milions la devolució de l'impost de les hipoteques

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha xifrat aquest dimarts en 5.000 milions d'euros el potencial impacte que les comunitats autònomes calculen sobre la devolució de l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) de les hipoteques en el cas que el Tribunal Suprem dicti finalment que ha de pagar el banc amb una retroactivitat de quatre anys.





Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció al 'Fòrum Cinco Días', en què la ministra ha assegurat que el Govern té ja elaborat un "pla" en cas que la sentència sigui finalment favorable als compradors d'habitatge, una vegada que el Suprem anunciï la seva decisió definitiva després d'haver reprès aquest dimarts el debat.





Montero ha explicat que, una vegada que es conegui la decisió, l'objectiu és coordinar les actuacions amb comunitats autònomes i entitats financeres, i que es faci "compatible" en la mesura del possible que la reclamació dels afectats coincideixi amb la reclamació a les entitats financeres perquè aquest "dèficit" no ho hagin de suportar els comptes públics.





COM RECLAMAR





Segons Montero, l'impacte en les arques públiques en l'espai que aniria des que els afectats reclamin a les comunitats l'impost i l'Administració faci el mateix a la banca -en el qual l'Estat s'encarregaria d'abonar temporalment les quantitats- seria d'en voltant de "quatre o cinc dècimes" de PIB, i per tant podria posar en risc la sortida d'Espanya del procediment de dèficit excessiu (PDE) en el qual porta immersa des del 2009 i del que es preveu que surti aquest any al situar el seu dèficit per sota del 3% del PIB.









La titular d'Hisenda ha indicat que si es produís aquest impacte, el Govern espanyol parlaria amb Brussel·les perquè tingui en compte que aquesta desviació de quatre o cinc dècimes en el dèficit no obeeix a l'Estat sinó a aquesta circumstància sobrevinguda.





En qualsevol cas, des d'Hisenda confien que en la decisió es reflecteixi amb nitidesa el pronunciament per emprendre les actuacions que corresponguin.





En declaracions als periodistes abans de l'acte, Montero ha dit que el Govern està "expectant" pel pronunciament del Tribunal Suprem sobre l'impost d'actes jurídics documentats (AJD), que previsiblement es produirà aquest dimarts, si bé ha avançat que el Govern central té estudiats els "diferents escenaris".