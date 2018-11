La Generalitat regula el soroll de persianes de bars i locals per millorar el descans dels veïns

La Generalitat regularà l'impacte acústic derivat de l'obertura i tancament de portes i persianes de bars, locals comercials i polígons en el marc d'una modificació dels decrets actuals de gestió del soroll ambiental per tal de propiciar el descans nocturn, ha anunciat la consellera de Presidència i portaveu, Elsa Artadi.





En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, ha informat que el Govern ha obert la consulta prèvia per modificar els decrets actuals de 2005 i 2009, i que "han estat útils per a la gestió ambiental fins ara però poden millorar".





"Hi ha escenaris acústics que anomenem singulars que necessiten criteris diferents", ha argumentat la consellera, que ha explicat que la norma actual regula des d'un punt de vista general.





La modificació preveu regular determinats escenaris pels quals no existeixen límits normatius, com el soroll en horari nocturn de portes i persones i situacions acústiques en què el benestar de la població no queda garantit.