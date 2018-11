Borja Iglesias aconsegueix situar l'Espanyol en segon lloc a la Lliga

El RCD Espanyol ha aconseguit la cinquena victòria a casa aquesta temporada davant l'Athletic Club (1-0), s'ha mantingut invicte com a local, i ha ascendit així a la segona plaça de LaLiga Santander, en un partit que deixa tocat al 'Toto' Berizzo.





MÉS INFORMACIÓ Una altra derrota d'un Espanyol en contínua baixada

Els plans del tècnic argentí es van truncar al quart d'hora, quan Yeray no va poder continuar per culpa d'una lesió muscular en l'adductor esquerre, com va confirmar el mateix club bilbaí durant el descans. Unai Núñez va haver d'ocupar el seu lloc.





Tot i així, no es va empetitir el conjunt basc, que va topar amb el pal en un xut d'Iñaki Williams en el minut 43 i que va poder anotar minuts després quan Raúl García, amb un bon xut des de la frontal, va desbaratar Diego López.





D'aquesta manera, l'Espanyol, amb la seva quarta victòria en els últims sis partits -amb dos empats-, ascendeix a la segona plaça de la classificació amb 21 punts, a tres del líder FC Barcelona. L'Athletic Club, per la seva banda, es queda en la zona de salvació amb 10 unitats, les mateixes que el Vila-real i una més que el Leganés.