L'Espanya-Israel de waterpolo es jugarà a porta tancada per les pressions de la CUP

El partit de waterpolo femení entre Espanya i Israel de la Lliga Femenina Mundial, que inicialment havia de jugar-se aquest dimarts a Molins de Rei, es disputarà finalment a les 18.00 hores a la piscina del CAR de Sant Cugat a porta tancada.





Aquest canvi de plans es deu a la pressió duta a terme per la CUP de Molins de Rei, que va boicotejar des del primer moment el partit fent-se ressò de la campanya internacional BDS (Boicot, Desinversió i Sancions).





"Els moviments BDS (Boicot, Desinversió i Sancions) -que donava suport també el boicot de l'CUP- són clarament antisemites en la seva naturalesa i operen per fer mal a l'Estat d'Israel i als seus ciutadans", havia protestat en un escrit la ministra de Cultura i esport israelià, Miri Reguev, al seu homòleg espanyol, José Guirao.





Per aquest motiu Reguev hagués donat per cancel·lat el partit en un primer moment. No obstant això, el canvi d'ubicació i la possibilitat de seguir el partit en streaming permetran finalment que tant els seguidors com les esportistes puguin realitzar la competició.