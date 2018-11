La Fiscalia no veu delicte en la broma d''El Jueves' sobre el consum de cocaïna de la Policia

La Fiscalia de Barcelona ha demanat arxivar la causa contra els responsables d' 'El Jueves' per un presumpte delicte d'injúries contra els policies del dispositiu Copèrnic per impedir l'1-O en publicar articles satírics en què afirmava que van acabar 'amb les reserves de cocaïna de Catalunya ', perquè el contingut "no sobrepassa l'àmbit de la més pura ficció", segons l'escrit.





El fiscal, en el seu escrit dirigit al Jutjat d'Instrucció 20 de Barcelona que porta aquestes diligències, constata que la insinuació que els policies consumeixen drogues abocada en diversos articles de la revista és objectivament ofensiva, però considera que no és delictiva perquè es va publicar en un mitjà humorístic i "no té cap pretensió de veracitat", segons 'El Mundo'.





La causa al jutjat es va obrir després que sindicats de la Policia Nacional presentaran un escrit davant la Fiscalia General de l'Estat contra la revista satírica en considerar que podria haver comès un delicte d'injúries a Cossos i Forces de Seguretat.





El director i un altre responsable de la revista satírica havien publicat els dies 5 i 6 d'octubre, en l'edició paper i la digital, diversos articles en els quals es feia broma amb que els policies consumien cocaïna, amb frases com 'els càrtels colombians han advertit que són incapaços d'abastir tanta demanda ', així com un dibuix en el mateix sentit.





Ara la Fiscalia considera que no se li pot donar la mateixa rellevància a una informació sobre la suposada drogoaddicció dels policies "publicada en un mitjà d'informació general, que en una publicació de contingut humorístic i satíric" perquè en cap moment pretén ser veraç.

Així mateix, el fiscal rebutja que els lectors d''El Jueves', "ni tan sols el lector més ingenu o més malintencionat, puguin pensar que els estaven informant que els agents policials són consumidors de substàncies estupefaents".





Argumenta que els articles que es denuncien poden haver ofès els agents al·ludits i a tot el cos, però considera "que la intenció de divertir els lectors o visitants de la pàgina que pretenien els autors prevalia sobre la intenció d'ofendre a aquests agents".