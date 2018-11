L'artista conceptual Jaume Plensa és investit doctor honoris causa per la UAB

L'artista Jaume Plensa ha estat investit aquest dimarts doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en un acte en què ha destacat: "L'art no serveix per a res, i és per això que és tan important".





"La seva falta d'utilitat i de funció ho fa imprescindible en la vida de l'ésser humà", ha dit en la seva classe magistral impartida a la Facultat de Filosofia i Lletres.





En l'acte, presidit per la rectora, Margarita Arboix, ha definit l'art com l'acció de "introduir la bellesa dins el món quotidià de la gent".





Ha parlat del seu discurs dels conceptes d'art i de bellesa: "És el gran vincle que ens uneix a tot i a tots, el gran lloc on la memòria de tota la gent es troba".





"Des dels carrers a les places, des dels teatres als museus, he procurat portar a les comunitats espurnes de llum per il·luminar el seu dia a dia, el nostre dia a dia en comú", ha referit.

Segons l'escultor, "el soroll del món és tan intens que cal fabricar físicament el silenci perquè hi hagi".





"Un silenci poderós que ens permeti des de nosaltres escoltar i entendre els altres, que ens permeti rescatar la imatge de tots aquells que han quedat atrapats pel soroll en els plecs de la indiferència", ha afegit.





Sobre el seu treball, ha explicat com cada matí, quan obre la porta de l'estudi, un terratrèmol sacseja el seu cor: "Un terratrèmol que, trencant parets i finestres, ho deixa tot obert, escampa els anhels i els somnis per tot arreu aixecant núvols de vent que barregen la seva vida amb la dels altres.





VIDA LENTA





"A poc a poc, amb la lentitud d'una vida, he anat escampant la meva obra al voltant del món procurant, tal com deia un vell professor que l'alumne no se de compte que està aprenent i que quan se n'adoni, que ja sigui massa tard perquè ja sabrà", deia al fil de l'evolució de la seva obra.





En la presentació del nou honoris causa, la padrina de Plensa, la professora de l'Àrea d'Estètica i de Teoria de les Arts de la UAB, Jèssica Jaques, ha descrit les "cinc audàcies que planteja el procés creatiu" de Plensa: creativitat, investigació , originalitat-innovació, revolució i transferència.





INVESTIGACIÓ DE MATERIALS





Segons Jaques, les obres de Plensa tenen un "altíssim grau d'investigació" per a les arts, ja que plantegen uns reptes d'enginyeria i de recerca en materials per a l'escultura contemporània.





La rectora s'ha referit a l'artista com "un gran humanista", i ha exalçat que les seves escultures tenen ànima, parlen a l'ésser humà, inspiren emocions i transmeten l'impuls de comunicar.