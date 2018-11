Un jutge condemna per delicte de danys a dues grafiters del metro

Un jutge ha condemnat a dos grafiters del metro de Barcelona per un delicte de danys en béns d'ús públic i no per infracció administrativa o delicte lleu, en una sentència pionera que es va dictar el 22 d'octubre a Barcelona sobre la base del nou Codi Penal.





La decisió es referia a les pintades que dos homes van fer l'any 2015 en dos vagons del m etre que estaven estacionats a les instal·lacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





El jutge condemna a un dels autors de les pintades a un any de presó, que no haurà de complir si no torna a delinquir; a pagar els 2.700 euros que li va costar a TMB netejar els trens; i no acostar-se al Metro durant 6 mesos.





La sentència no és ferma perquè es pot interposar recurs d'ambdues parts, però la resolució va en la línia del que reclamen els operadors ferroviaris agrupats a l'Observatori del Civisme: que les pintades en els combois es considerin delicte i tinguin penes més dures.





Aquesta decisió ha transcendit després de TMB ha anunciat que denunciarà 34 persones per pintar grafits en un vagó de metro la matinada d'aquest diumenge, que a més van agredir tres viatgers que els van increpar per estar pintant vagons.