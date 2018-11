Podemos convoca una manifestació davant del Suprem mentre el Govern central guarda silenci

Podem pren la iniciativa. Després de conèixer-la canvi de postura del Tribunal Suprem respecte a l'impost de les hipoteques, la formació esquerrana ha decidit convocar una manifestació el proper dissabte 10 a les 18:00 davant la seu de l'Alt Tribunal.





Pablo Iglesias ha afirmat en un apunt a Twitter que amb aquesta decisió "guanya la banca i perden els ciutadans". Ha afegit que la sentència li causa "vergonya" i "ràbia" i ha cridat a una "gran mobilització cívica per defensar els drets de la majoria" de ciutadans.









També el secretari general de CC.OO. a Catalunya, Carlos Pacheco, ha cridat a la movilització per la decisió del Suprem. Per la seva banda, Alberto Garzón ha fet ús de la mateixa xarxa social per anunciar que s'havia coordinat amb Pablo Iglesias i que havien decidit convocar la manifestació conjuntament.









A l'espera que el Govern central es pronunciï sobre la decisió del Suprem, Magdalena Valerio, titular de la cartera d'Ocupació, ha llançat el missatge oficial de l'Executiu: "respecte a les decisions judicials". Dijous que ve es comptarà amb la postura definitiva del Govern central després del Consell de Ministres.





El Partit Socialista ha manifestat aquest dimarts el seu respecte a la sentència del Tribunal Suprem que siguin els clients els qui assumeixin finalment el pagament de l'impost sobre actes jurídics documentats --impost sobre hipoteques--.





L'INDEPENDENTISME TREU PROFIT





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat una "suprema injustícia" la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aquest dimarts que siguin els clients els qui assumeixin el pagament de l'impost sobre les hipoteques, ha dit en una anotació en Twitter.





"L'escàndol és absolut. El descrèdit del poder judicial espanyol, total", i ha lamentat que aquest fet se sumeixi al que veu com un revés al poder judicial de l'Estat per part del tribunal de Gant (Bèlgica) sobre el raper Valtònyc i del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) sobre Arnaldo Otegi.





En el missatge ha recordat que la decisió de TS arriba "cinc dies després d'haver dit el contrari", ja que una secció de l'alt tribunal va fallar que havien de ser els bancs els qui paguessin l'impost.









Roger Torrent, president del Parlament, ha formulat una queixa semblant a la mateixa xarxa social.