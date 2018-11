Consellers que es van abstenir a la pujada de sous creuen que Caixa Catalunya era sòlida

Exconsellers de Caixa Catalunya que es van abstenir a les pujades de sous de directius han declarat aquest dimarts en qualitat de testimonis, en el judici a l'Audiència de Barcelona, que l'entitat financera era sòlida en 2010 i que el préstec del Frob concedit el mateix any estava destinat a la fusió amb les caixa d'estalvis de Tarragona i de Manresa.





L'exconseller Josep Alonso, que assistia a les reunions com a representant dels treballadors, ha recordat que en una primera votació del consell d'administració al gener de 2010 es va abstenir sobre possibles increments salarials perquè va considerar que "no era el moment per revisar el sou" dels directius, ja que era un període en què s'estava negociant la fusió i, com a conseqüència, s'havia d'aprovar l'ERO sobre els treballadors.





Ha explicat, però, que no es va posicionar en contra per ser coherent amb un vot favorable que va emetre el desembre de 2008 per aprovar els contractes de l'exdirector general de Caixa Catalunya Adolf Todó i l'exconseller delegat Jaume Massana.





Sí va votar en contra de les pujades a l'octubre de 2010, tot i que ha explicat que la sensació al consell d'administració aquest any era que la situació de l'entitat era bona tot i el context de crisi econòmica i que el préstec del Frob era conseqüència de la fusió de caixes: "Era 'conditio sine qua non'".





L'exconseller Jordi Andreu es va abstenir a l'octubre de 2010 davant la falta de consens en el consell, segons ha dit, i perquè era "dels últims" als quals assistia, tot i que ha dit no recordar per què hi va haver debat.





L'exconseller Joan Arnal, que també es va abstenir en les votacions, ha explicat que les pujades de sou es van acordar perquè la retribució de la direcció estigués al nivell de la resta d'entitats financeres, i ha recordat que en la reunió de consell d'octubre de 2010 no els van donar dades negatives, i que els van explicar que el Frob va invertir diners en les tres caixes "per millorar la fusió".





L'exconsellera Montserrat Robusté ha recordat que es va abstenir en 2010 en les votacions del consell d'administració per aprovar els increments salarials perquè deixava el càrrec al cap de poc temps i "era una decisió que havien de prendre els que passessin a formar part del consell", però ha puntualitzat que els indicadors de l'entitat financera eren correctes.