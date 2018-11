El FC Barcelona compleix davant l'Inter de Milà i passa a vuitens

FOTO: @fcbarcelona





E l FC Barcelona ha empatat al Giuseppe Meazza davant l'Inter de Milà (1-1), en la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, i es queda a les portes de segellar el liderat tot i que sí aconsegueix el pas als vuitens de final amb un gol del debutant Malcom que finalment va igualar Icardi per als interistes.





Va faltar l'encert al Barça en una gran primera part dels blaugranes, amb incomptables ocasions de perill buidades pel mur que va ser el porter eslovè Samir Handanovic. Un disbarat en la rematada que va fer que l'Inter, amb el gol de Icardi en l'únic remat de perill entre pals, salvés aquest punt.





Aquesta vegada el Barça no ha pogut guanyar sense el seu capità Leo Messi, que finalment no va estar ni a la banqueta en no estar bé de la seva lesió al braç. I això que, amb el gol de Malcom al minut 83, en el debut del brasiler a la 'Champions', semblava que l'equip d'Ernesto Valverde seguiria amb la ratxa triomfal sense el '10'.





Icardi va rescatar aquest empat al minut 87, fent-se amb una pilota dins de l'àrea després d'un mal rebuig de Sergio Busquets, girant-i marcant entre diverses cames. Gran premi per a un Inter que a la segona part va intentar estirar línies però que, a la primera part, va veure una gran lliçó de futbol com a víctima o espectador.





Només Handanovic, potser aquesta absència de Leo Messi, al costat d'un infortuni de Luis Suárez que va intentar batre el meta de totes les maneres possibles -des lluny, a prop, de xut potent i fins de vaselina amb l'exterior del peu- van evitar que el Barça surti líder del Giuseppe Meazza, encara que ja estigui classificat tot i el triomf agònic del Tottenham davant el PSV Eindhoven.





Va ser un partit bo, entretingut sobretot en la segona part quan l'Inter va intentar despertar, encara que no arribés a tenir oportunitats de gol més enllà del tant de Mauro Icardi, davant l'equip en el qual es va formar i al qual assegura estar agraït. Un duel elèctric, d'anades i vingudes, que deixa a tots dos a la zona alta de la taula.





Més enllà de Luis Suárez, incansable buscant l'esquerda al mur de Handanovic, ho va intentar Ivan Rakitic de lluny o Philippe Coutinho, que es va semblar més al seu millor versió, però sense encert. Va haver de ser Malcom, entrant per un desencertat Ousmane Dembélé, qui en el seu debut a la 'Champions' amb el Barça aconseguís batre el meta eslovè.





Ho va fer amb l'esquerra, de xut ras i potent, al qual no va arribar Handanovic. I, després de marcar, se'n va anar al córner amb les mans a la cara per amagar les llàgrimes, d'alegria, emoció i qui sap de què més. Però unes llàgrimes que, de no haver estat presents, haguessin deixat finalment una derrota blaugrana.





Recurs efectiu d'Ernesto Valverde, que podria tenir a Malcom més en compte per al futur. També va entrar, prèviament, Arturo Vidal al camp en lloc d'un Arthur esgotat després d'un bon treball, en la creació i també en defensa. Un altre bon partit del Barça, aquest cop sense eficiència golejadora i davant un Inter molt italià que deixa oberta la lluita pel liderat.