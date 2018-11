Vocento suspèn el Consell d'Administració que anava a enfrontar al president i al conseller delegat

Vocento ha suspès el Consell d'Administració previst per al dimecres 7 de novembre que havia de debatre la crisi interna que viu el grup com a conseqüència de les diferències visibles entre el president i el conseller delegat, Santiago Bergareche i Luis Enríquez, respectivament.





Bergareche ha mostrat en els últims mesos el seu descontentament amb la gestió d'Enríquez, que compta amb el suport de la família Ybarra i de les Luca de Tena, que són descendents del fundador d'ABC.





Entre els temes crítics figuren la crisi de la premsa en general, amb la caiguda dels ingressos per publicitat i amb la transformació del paper al món digital.





De moment no hi ha nova data per a la celebració del Consell d'Administració, si bé fonts del grup consideren que podria fer-se en una setmana i que s'aprovarien els comptes trimestrals de la companyia.