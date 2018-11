Condemnen el pare de Nadia a cinc anys de presó, i la mare a tres i mig

L'Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a cinc anys de presó i a pagar una multa de 3.000 euros al pare de la menor Nadia, Fernado Blanco, per utilitzar la malaltia de la seva filla, afectada de tricotiosdistròfia, com a engany per aconseguir diners de tercers en concepte de donacions, i la mare, Marga Garau, a tres anys i sis mesos i a pagar una multa de 2.400 euros.





La sentència considera acreditat que tots dos es van enriquir amb 402.232,65 euros.





El tribunal condemna els pares a fer front a una indemnització a cadascuna de les persones perjudicades per l'engany com a responsables civils.





La sentència considera provat que la nena sofreix tricotiodistròfia, malaltia genètica de les catalogades com a rares que provoca alteracions cutànies, oftalmològiques i trastorn del desenvolupament i del llenguatge en un context d'intel·ligència límit, encara que sense risc vital imminent.





LUCRE IL·LÍCIT





Afirma la sentència que, aprofitant la malaltia de la menor, els ara condemnats "van ordir un pla per obtenir un lucre patrimonial il·lícit", constituint l'Associació Nadia Nerea per la tricotiodistròfia i malalties rares de Balears, figurant en els seus estatuts com a president de la mateixa l'acusat Fernando Blanco i com a tresorera l'acusada Margarita Garau.





Durant el període en què els acusats van demanar ajudes i donatius amb l'excusa de sufragar tractaments farmacològics, metges i quirúrgics de la menor i per investigar la malaltia que la mateixa patia, entre els anys 2014, 2015 i 2016, s'ha acreditat que van percebre un total de 412.450,44 euros en concepte de donacions, segons la sentència.





En aquesta xifra estan inclosos 3.000 que va transferir Grupo Inversor Para el Desarrollo SL, que es va personar com a acusació particular en la causa i que ja havia transferit 10.000 euros amb anterioritat, la qual cosa suma un total d'ingressos degudament acreditats de 422.450,44 euros, dels quals uns 20.000 es van destinar a gestos de la nena i a donacions a altres fundacions.