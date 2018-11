El Tribunal Suprem demana ara al Govern central canviar la llei d'hipoteques

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instat el Govern central i el Parlament a emprendre una reforma de la legislació hipotecària per "aclarir" qui ha de pagar l'impost sobre aquest tipus de préstecs, ja que en la seva opinió, "es produeixen problemes d'interpretació quan les lleis no són clares".





En declaracions als mitjans, Lesmes ha defensat en qualsevol cas la decisió adoptada pel Ple del Tribunal Suprem, on 28 magistrats es van decantar aquest dilluns per 15 vots enfront de 13, per fer recaure el pagament d'aquest impost sobre els ciutadans. "La postura de tots ells és plenament legítima", ha postil·lat.





"Crec que ara mateix, les Corts Generals tenen una magnífica oportunitat perquè hi ha projectes de llei en tràmit, per aclarir de forma definitiva qui ha de ser el subjecte passiu en els contractes de préstecs amb garantia hipotecària", ha assenyalat.





ASSESSORS FISCALS DIUEN QUE EL SUPREM ESTÀ DESPRESTIGIAT





L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (Aedaf) considera que el Tribunal Suprem ha quedat "totalment desprestigiat" pels canvis de jurisprudència en les sentències relatives a l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) i considera que el creditor hipotecari és el que ha de fer-se càrrec del gravamen.





"Els assessors fiscals estem sorpresos pel canvi de jurisprudència, indignats per la forma en què s'ha dut a terme i preocupats pel futur", ha assenyalat el president d'Aedaf, José Ignacio Alemany, després de la sentència del Tribunal Suprem sobre els Actes Jurídics Documentats (AJD).





Al seu parer, les sentències de 16 d'octubre són correctes des del punt de vista tècnic i "fan justícia", per la qual cosa, a l'espera de veure el text de les sentències que es van dictar ahir, considera que la interpretació correcta de la llei és que el subjecte passiu (el que ha de pagar l'impost) és el creditor hipotecari.