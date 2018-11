Els metges de Primària, farts de promeses, se'n van a la vaga

Metges de Catalunya (MC) ha convocat aquest dimecres una vaga de facultatius en l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) -uns 5.700 entre metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs-, els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre al format d'aturada general davant la "sobrecàrrega assistencial que es fa insostenible".





Ho ha explicat en roda de premsa el portaveu i secretari del sector d'Atenció Primària de l'ICS del sindicat, Óscar Pablos, que ha lamentat la degradació de les condicions en què es veuen obligats a fer la seva feina: "Hem de fer veure a la administració que és absolutament imprescindible la priorització urgent de recursos cap a l'atenció primària".





Ha atribuït aquesta situació a les retallades de 2010, amb la pèrdua de 920 professionals -segons xifres de l'ICS- i la generalització de la no cobertura de baixes laborals ni jubilacions des de llavors, de manera que els sanitaris han d'atendre a més pacients en menys temps: "Cada vegada hi ha més companys que es veuen obligats a agafar la baixa per les condicions en què estan fent la seva feina".





Considera que no es respecta el temps necessari per valorar la situació del pacient: "Aquest model ens està fent emmalaltir, està esgotant els professionals", i els està fent perdre el control sobre l'acte mèdic en no dotar-los de temps per reflexionar.





A això se suma una baixada del 30% del poder adquisitiu dels facultatius dels centres d'atenció primària (CAP), que implica que molts optin per treballar en hospitals perquè el sou no compensa la càrrega: "La sanitat catalana està en urgències, però l'atenció primària està a l'UCI", ha diagnosticat, i ha lamentat sordesa per part de la Generalitat a les seves peticions.





"En el mateix període -des 2010- hem vist com el pressupost que s'assigna a l'atenció primària no para de minvar", i ha passat de rebre el 18,4% de la quantia de salut de la Generalitat el 2010 al 16, 9% actual, lluny del 25% que veuen necessari.





DÈFICIT DEL 30% DE PEDIATRES





La portaveu de Pediatria Ana Roca ha afirmat que hi ha una manca del 30% d'aquests especialistes als CAP, i els que hi ha tenen fins a 15 pacients en el mateix minut, amb situacions de fins a un any d'espera per fer un estudi d'al·lèrgies a nens, ha exemplificat, i ha dit que aquesta saturació de Pediatria afegeix més càrrega als metges de família.





El president d'Atenció Primària de l'ICS de MC Javier O'Farril ha destacat que són necessaris 12 minuts per a atendre a cada persona en visites presencials -i juny a no presencials-, de manera que és una de les peticions que faran a la vaga, així com limitar a un màxim de 28 visites diàries -23 presencials i 5 no presenciale-, actualment molt superior.





CITA A les 48 HORES





"Un dels problemes greus que tenim és l'accessibilitat real", ja que només el 33% aconsegueix cita al CAP en menys de cinc dies, davant la qual cosa la vaga reclamarà l'accés a la consulta ordinària programada a 48 hores, 30 dies de demora màxima per a derivacions preferents i 90 dies màxim per a les ordinàries.





També requeriran fixar una ràtio de 1.300 pacients per metge de família, 1.000 per pediatre i 8.800 per ginecòleg, així com recuperar les retribucions i condicions de treball retallades el 2010, percebre la retribució del complement de carrera professional des de la concessió, sense demores, i fer voluntàries i no obligatòries les guàrdies, entre altres demandes.