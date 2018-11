La Fiscalia demana al Suprem mantenir els dos anys inhabilitació de Mas pel 9N

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha sol·licitat aquest dimecres a la Sala Penal de l'alt tribunal que confirmi la condemna de dos anys d'inhabilitació i 36.500 euros a l'expresident de la Generalitat Artur Mas per desobeir el Tribunal Constitucional amb l'organització de la consulta del 9 de novembre de 2014. "Va ser un desafiament a la legalitat", ha dit el fiscal Jaime Moreno.





La Sala Penal del Tribunal Suprem -formada pels magistrats Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magre i Eduardo de Porres- ha celebrat una vista per revisar els recursos presentats per Mas i per l'exvicepresidenta Joana Ortega contra la sentència imposada al març de 2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCV).





Ortega va ser condemnada a un any i nou de mesos d'inhabilitació ia una multa de 30.000 euros, i de l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau va resultar penada amb un any i sis mesos d'inhabilitació i al pagament de 24.000 euros.





Una sessió que ha durat una hora i mitja, en la qual el representant del Ministeri Públic ha intentat desmuntar els principals arguments de les defenses com que la notificació de la providència del Tribunal Constitucional en què se suspenia el 9N no va arribar als acusats i que no coneixien si hi havia algun requeriment.





"El que és formalista és venir a dir que perquè no es va fer un apercebimiento ja no es pot incórrer en una responsabilitat penal", ha dit el fiscal Moreno, que ha recordat que la mateixa jurisprudència expressa que la manca de notificació o de requeriment exprés no pot incomplir el seu acatament. "Va ser un desafiament a la legalitat", ha insistit.