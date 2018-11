Una de cada deu dones va patir una agressió masclista a Barcelona el 2016

Un 13,8% de les dones de Barcelona va patir una agressió masclista el 2016 --excloent comentaris, gestos sexuals o exhibicionisme-- i un 2,3% va ser víctima de fets molt greus, segons dades de la 'Enquesta de les Violències masclistes' de l'Ajuntament, que ha comptat amb 4.674 entrevistes, 4.075 a dones i 599 a homes.





En una atenció als mitjans després de participar aquest dimecres a la 'Jornada Masculinitats i Canvi Social' al Palau Macaya, la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha declarat que l'enquesta aporta dades que impedeixen sentir-se satisfets, com que encara hi ha un 7% d'homes i 5% de dones que "no identifiquen que obligar una dona a tenir relacions sexuals és violència masclista".





"Encara tenim dades que ens han de preocupar i orientar polítiques públiques com les que estem fent des de l'Ajuntament", ha manifestat, i ha ressaltat accions com els estands antimaclistes a les principals festes de la ciutat que han arribat a més de 30.000 joves.





MÉS IDENTIFICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA





Ha explicat que, en comparació a l'últim estudi de 2010, l'enquesta de 2016 presentada aquest dimecres també té dades positives en la identificació de la violència masclista, i ha posat com a exemple que mentre que en el primer any un 69% dels homes considerava violència donar una bufetada, ara la xifra puja al 85%.





"Es veu un augment importantíssim en la identificació de diferents tipus de violència", ha comentat sobre l'enquesta, que mostra que les dones que consideraven que una bufetada era violència en 2010 era un 85%, mentre que el 2016, un 91%.





Altres dades indiquen que un 41% d'homes considerava el 2010 que controlar la seva parella --on, amb qui i què fa en tot moment-- era violència, i ara un 63%, i que no deixar a la dona parlar amb altres homes era violència per a un 48%, mentre que el 2016 ho considera un 70%.





L'estudi, a més, indica que un 20% dels homes d'entre 16 i 29 anys no veu violència masclista en enviar missatges al mòbil contínuament per controlar la seva parella, mentre que la xifra descendeix al 11,4% en el cas de dones de la mateixa edat.





Pérez també ha considerat un "èxit" el Servei d'Atenció a Homes (SAH), un servei municipal adreçat a homes que han exercit la violència masclista contra les seves parelles o exparelles, i ha ressaltat que les atencions han augmentat un 91,5% a aquest mandat.





Ha explicat que els homes que van al SAH identifiquen millor la violència en acabar el tractament i les seves parelles "identifiquen una millora en els comportaments masclistes, de control o de violència física i psicològica".