Un 35% dels pensionistes catalans creu no tenir la pensió garantida, mentre que un 62% considera que les pensions concedides actualment per l'Estat estan assegurades, segons les dades de la VI Enquesta sobre la jubilació i les pensions elaborada per Institut de BBVA Pensions.





En roda de premsa aquest dimecres, han presentat les dades de l'enquesta, que s'ha realitzat a 3.000 persones majors de 59 anys de tot Espanya, el director de l'Institut BBVA de Pensions, Luis Vadillo; el responsable de Transformació Digital a Previsió Col·lectiva de BBVA, Daniel Blanco, i la membre del Fòrum d'Experts de l'Institut BBVA de Pensions i catedràtica d'Estadística Actuarial de la Universitat de Barcelona (UB), Mercedes Ayuso.





La confiança en el sistema decreix entre els que tenen entre 40 i 50 anys, ja que un 66% dels entrevistats creu que les seves pensions no es poden garantir, i un 82% està preocupat per les pensions de les generacions més joves.





No obstant això, set de cada deu pensionistes rebutja reduir la prestació que cobren en un 10% per assegurar les de les futures generacions: "No s'ha d'interpretar com insolidaritat, perquè els joves són els fills i néts d'aquests pensionistes, tot i que ells han contribuït al sistema durant tota la seva vida i reduir la seva pensió hauria d'estar molt justificat", ha dit Ayuso.





Pel que fa a si creuen que l'import de la seva pensió és l'adequat, un 35% creu que sí, mentre que un 66% ho considera regular, dolent o molt dolent, i el 93% considera que el Govern central ha de revaloritzar tots els anys les pensions per no perdre poder adquisitiu, davant d'un 6% que veu acceptable no fer-ho si la Seguretat Social té dèficit.





A més, el 45% dels pensionistes catalans creu que sumant tots els diners que van a rebre, aquesta quantitat és menor a tot el cotitzat durant la seva vida laboral, el que contrasta amb l'estimació que un pensionista mitjà percep un 44% més de el cotitzat en la seva vida laboral.





INDICADORS





BBVA Research ha creat tres indicadors amb l'objectiu de mesurar la salut del sistema públic de pensions: sostenibilitat financera, la taxa de prestació i el sentiment de l'opinió pública.

L'indicador de sostenibilitat financera mostra el dèficit o el superàvit del sistema, i estableix que el sistema va passar a ser deficitari a mitjan 2010, una situació que s'ha mantingut fins a l'actualitat.





La taxa de prestació mesura la relació entre la pensió mitjana pagada i el salari mitjà de l'economia i mostra el grau de generositat de la societat amb els jubilats; des de l'inici de la sèrie mensual el 2006, la taxa ha crescut en nou punts percentuals fins a situar-se en un 64%, la tercera més alta de la UE.





El tercer indicador utilitza tècniques del 'big data' per a mesurar el sentiment de l'opinió pública sobre el sistema de pensions a partir de notícies que apareixen en els mitjans digitals, i els resultats mostren que en els últims anys les notícies presenten un to negatiu que ha anat empitjorant amb el temps.