'Football Leaks' ha revelat que el Reial Madrid estava disposat a pagar 214 milions d'euros pel futbolista francès Kylian Mbappé.





Segons ha recollit el medi francès 'L'Équipe', a l'estiu de 2017 el club blanc estava a punt de confirmar un acord amb l'AS Mònaco per aconseguir el traspàs del jugador. Dit traspàs tenia un cost d'uns 180 milions d'euros, més un pagament al fisc de 34 milions. Per tant, l'import total de l'operació ascendia a 214 milions d'euros.





No obstant això, va ser el mateix jugador el que va rebutjar l'acord. Mbappé va preferir decantar-se pel Paris Saint-Germain, conjunt on juga actualment. Una gestió fallida de Florentino que surt a la llum en un moment baix per al club blanc.