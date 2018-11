AFANOC llença una campanya contra el càncer infantil de la mà d'Agatha Ruiz de la Prada

L'AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) s'ha aliat amb la dissenyadora de moda Agatha Ruiz de la Prada per crear la seva gorra anual que busca recaptar fons per finançar les iniciatives de l'associació.





El resultat és una gorra plena de força i vivacitat amb un gran cor sobre la visera, tant característic del segell personal de la dissenyadora, que a més és el símbol de l’estimació, la cura de l’altre i l'acceptació.





AFANOC celebrarà una festa el proper dissabte 15 de desembre al Parc de la Ciutadella on es compartiran els valors que evoquen els colors del nou disseny de la gorra: diversitat, pluralitat i diferència. A l’escenari, ubicat a la plaça de la Cascada, hi actuaran els grups Xiula i El Pot Petit.





El punt àlgid de la festa serà la lectura del manifest a càrrec de dos infants que han viscut la realitat de la malaltia, acompanyats dels representants institucionals.





També es podrà gaudir d’un cercavila popular i durant tot el matí hi haurà tallers i activitats per a tothom. La gorra, símbol de la campanya, serà necessària per participar de la festa i les activitats.

L’objectiu de la campanya és donar a conèixer la realitat al voltant dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.