Les accions d'Inditex van tancar amb un repunt del 5,2%, el seu major pujada anual, després de conèixer-se que Zara, el seu vaixell insígnia, llançarà demà la seva nova botiga en línia de venda global, que li permetrà vendre a 202 països.





En concret, els títols del gegant tèxtil van començar a repuntar passat el migdia, coincidint també amb l'anunci del fitxatge de la cantant catalana Rosalía per dissenyar una col·lecció per a Pull & Bear.





Les accions, que van arribar a pujar fins a un 5,24% durant la tarda, van acabar tancant amb una alça del 5,2% per a intercanviar-se a un preu de 26,31 euros i registrar la pujada més d'aquest any.

Amb l'anunci fet avui per Inditex, a partir d'aquest moment les col·leccions globals de dona, home i nen de Zara estan disponibles a un total de 202 mercats, a través del seu model integrat de botiga i en línia.





La major part d'aquests nous mercats es troben a l'Àfrica com Angola, Costa d'Ivori, Senegal o Ghana. A més, la pàgina web s'obre també a nombroses àrees del Carib i d'Indonèsia.





El president d'Inditex, Pablo Isla, va anunciar, durant la inauguració el passat mes de setembre de l'emblemàtica botiga de Zara a Corso Vittorio Emanuele, a Milà (Itàlia), que totes les marques del grup estaran disponibles a través d'Internet a tot el món el 2020.





Aquesta nova botiga en línia global, a través de la qual Zara vol fer arribar el seu producte de moda al major nombre possible de clients arreu del món on es trobin, està disponible en anglès i francès, i ofereix per a totes un servei de atenció al client especialitzat en anglès i en les àrees francòfones també en francès.





Zara és present actualment en 96 mercats, 49 d'ells integrats en línia. Gràcies a aquesta integració, les comandes realitzades en línia poden ser rebuts a casa distribuïts des de les botigues més properes al client i prestar un servei "àgil i dinàmic" o ser retirats en les pròpies botigues, segons el que resulti més còmode a cada persona .