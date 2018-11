Les infeccions greus podrien costar la vida d'aproximadament 2,4 milions de persones a Europa, Amèrica del Nord i Austràlia en els propers 30 anys, llevat que es faci més per aturar la resistència als antibiòtics, segons ha advertit l'Organització per a la cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) a través d'un informe.





L'anàlisi conclou que tres de cada quatre morts podrien evitar-se gastant uns 2 euros per persona a l'any en mesures tan simples com el rentat de mans i una prescripció més prudent d'antibiòtics.





Lidiar amb les complicacions de la resistència antimicrobiana (RAM, per les sigles en anglès) podria costar fins a 3 mil milions d'euros a l'any de mitjana en els 33 països inclosos en l'anàlisi sinó intensifiquen la seva lluita contra les superbacteris.





Segons recull l'OCDE, la proporció de resistència a vuit parells d'antibiòtic-bacteris a Espanya ha augmentat des d'un 14 per cent el 2005 a un 18 per cent el 2015, i podria arribar a un 19 per cent en 2030 si la tendència actual a consum d'antibiòtics i creixement econòmic i de la població es mantenen. La proporció de resistència a Espanya és similar a la mitjana de l'OCDE el 2015 (17%).





Així, asseguren que es produeixen 3,95 morts per cada 100.000 persones, per 4,72 de mitjana a l'OCDE. S'estima que una mitjana de 1.830 persones moren cada any a Espanya a causa de infeccions causades per vuit bacteris resistents.





77.000 A ESPANYA





En 2050, es calcula que un total de 77.700 espanyols moriran a causa de la resistència antimicrobiana (RAM). Pel que fa al cost, suposa 165.000 euros a l'any per a les arques públiques espanyoles per cada 100.000 persones. En 2050, el cost en salut a Espanya podria arribar als 2.440 milions d'euros.





A la llum d'aquestes dades, l'OCDE apunta que un ampli paquet de polítiques combinant programes de monitorització, higiene ambiental, campanyes de comunicació massives, i exàmens de diagnòstic ràpid podrien evitar 1.400 morts i estalviar 107 milions d'euros per any a Espanya.





L'OCDE adverteix que el sud d'Europa corre el risc de ser particularment afectat. Es pronostica que Itàlia, Grècia i Portugal encapçalaran la llista dels països de l'OCDE amb les taxes de mortalitat més altes d'AMR, mentre que els Estats Units, Itàlia i França tindrien les taxes de mortalitat absoluta més altes, amb gairebé 30.000 morts per RAM l'any pronosticades només als Estats Units el 2050.





Al final, l'OCDE alerta que la resistència als antibiòtics "ja és alta", i preveu que creixi encara més ràpidament en els països d'ingressos baixos i mitjans. Al Brasil, Indonèsia i Rússia, per exemple, entre el 40 i el 60 per cent de les infeccions ja són resistents, en comparació amb una mitjana del 17 per cent en els països de l'OCDE. En aquests països, es preveu que el creixement de les taxes de RAM sigui de 4 a 7 vegades més alt que als països de l'OCDE des d'ara fins al 2050.





"Si bé el creixement mitjà de la resistència sembla estar desaccelerant, hi ha greus motius de preocupació. En tota l'OCDE, s'espera que la resistència als antibiòtics de segona i tercera línia, que presenten la línia de defensa més avançada i efectiva per prevenir infeccions, sigui un 70 per cent més alta el 2030, en comparació amb les taxes d'AMR el 2005 per a les mateixes combinacions d'antibiòtics i bacteris", conclouen.