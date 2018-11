Units per Avancar sol·licita incorporar-se al Partit Popular Europeu

Units per Avancar ha formalitzat la sol·licitud per incorporar-se com a membre del Partit Popular Europeu (PPE) i vol establir relacions amb partits membre com la CDU i la CSU alemanyes, el PSD portuguès, el CD & V belga i la CDA neerlandesa.





En un comunicat d'aquest dijous, la formació hereva d'Unió ha explicat que el seu responsable de Relacions Internacionals i exeurodiputat Salvador Sedó participa com a convidat al Congrés del PPE que se celebra a Hèlsinki.





El partit també ha mostrat interès a treballar al costat de les fundacions humanistes i socialcristianes vinculades a les esmentades formacions, com la Konrad Adenauer (CDU) i el Wilfred Martens Centre, del propi PPE.





Units no té actualment representació al Parlament Europeu però l'eurodiputat Francesc Gambús, que es va presentar en els comicis de 2014 per Unió, forma part del grup del PPE.





El PPE, del qual també forma part el PP, és el principal partit europeu en representació i ocupa la Presidència de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i del Consell Europeu.