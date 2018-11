Moncloa assegura que la seguretat del president mai s'ha vist compromesa

La seguretat del president, Pedro Sánchez, no es va veure compromesa en cap moment pel cas de l'home detingut per suposadament planejar un atemptat contra el cap de l'Executiu, han informat fonts del Palau de la Moncloa, que han aprofitat per fer una crida a "asserenar" el debat polític.





"En cap cas s'ha vist compromesa la seguretat del president", ha assenyalat Moncloa, després que aquest dijous hagi transcendit que fa tres setmanes es va detenir un home de 63 anys a Terrassa en relació amb un pla per matar Sánchez, presumptament com venjança per l'ordre d'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos.





Segons l'entorn de Moncloa, aquest tipus d'amenaces és una "constant" a la qual, de tota manera, entenen que no han de acostumar els espanyols.





Moncloa agraeix les mostres de solidaritat rebudes, i fa una crida per seguir treballant "per la serenitat en el debat polític".





TIRADOR EXPERT





El detingut, que no tenia antecedents policials, era el millor tirador d'un club de tir olímpic, i suposadament tenia coneixements per modificar i fins i tot construir armament.





Va ser denunciat per una usuària d'un xat privat de Whatsapp en què participava en veure que sol·licitava suport logístic per cometre l'atemptat, per obtenir l'agenda d'actes del president i la seva localització concreta.