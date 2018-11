Luis Enrique confirma la tornada de Jordi Alba

Finalment, Jordi Alba ha estat convocat. El seleccionador nacional, Luis Enrique, ha anunciat la llista de jugadors convocats per jugar amb la Reial Federació Espanyola de Futbol per enfrontar-se davant Croàcia i Bòsnia.





Durant les últimes hores s'havia rumorejat que l'entrenador de la Roja no anava a comptar amb el jugador del FC Barcelona malgrat les paraules de lloança cap al blaugrana per part del seleccionador.





El lateral esquerre català no havia estat en cap convocatòria des de l'arribada del tècnic asturià al combinat nacional malgrat la seva gran estat de forma i ara veu premiat el seu bon moment, el que rasa els dubtes sobre una possible mala relació amb el de Gijón quan aquest va deixar l'equip blaugrana.









Els que sí que han caigut de la llista de convocats han estat Marcos Alonso, Albiol, Bartra, Koke i Paco Alcácer. Mentre els que tornen amb Alba són Mario Bell, Fornals i Brais Méndez.





Així els convocats per als dos següents partits de la Selecció són De Gea, Kepa i Pau LópezDefensas, com a porters; Jonny Otto, Azpilicueta, Llorente, Ramos, Mario Bell, Íñigo Martínez, Gayà i Jordi Alba, com a defenses; Busquets, Fornals, Brais, Sergi Roberto, Saül, Ceballos, Rodri, de mitjans; i Suso, Rodrigo, Iago Aspas, Morata, Isco i Asensio, com a davanters