Vaga de pilots d'Air Nostrum els dies 23, 26 i 30 de novembre

El sindicat de pilots Sepla ha convocat tres jornades de vaga de 24 hores per als dies 23, 26 i 30 de novembre per als pilots d'Air Nostrum pel "malestar" dels pilots de la companyia davant el desviament de la producció a altres aerolínies .





Els pilots critiquen que l'aerolínia està derivant vols interinsulars d' Regional a Balears a l'aerolínia maltesa MedOps, de la qual els propietaris d'Air Nostrum posseeixen el 51% a través del grup ILAI, un conglomerat empresarial creat pels mateixos socis d'Air Nostrum a principis de 2018 per diversificar el seu negoci, i que afegeix a Air Nostrum ja MedOps altra aerolínia, la irlandesa Hibernian, que posseeix ILAI íntegrament.





Segons els pilots, la companyia va anunciar que augmentaria la seva flota fins a 48 avions, però només disposa de 39 perquè, asseguren, els nous s'estan derivant a aquests altres serveis.





A més d'alguns que s'han destinat a Sud-amèrica, el que no els "importa", quatre han anat a parar a MedOps i un a Hibernian.





En una roda de premsa aquest dijous celebrada a la seu del SEPLA, els representants sindicals han indicat que estan "disposats a negociar" amb la companyia, tot i que aquests intents estan fracassant fins al moment, com va quedar reflectit en la reunió que van mantenir dimecres a el Servei Internacional de Mediació i Arbitratge (SIMA), que va acabar sense acord.





Segons SEPLA, aquesta externalització està provocant una precarització de l'ocupació, ja que els contractes que es realitzen sota altres aerolínies estan exclosos del conveni d'Air Nostrum, a més d'afegir el problema que "pilots amb menys experiència" poden arribar al nivell de comandant.





A més, els líders sindicals també han criticat que Air Nostrum està cedint rutes que operava per a Iberia Regional a altres aerolínies com Canary Fly, DAT, DOT i Fly Compass, fet que suposa "menys producció" per a ells, que veuen perillar els seus llocs de treball , així com el malestar dels passatgers que adquireixen els bitllets d'Iberia sense saber amb quina companyia estan volant realment i que estan provocant queixes d'alguns usuaris.





D'altra banda, el representant sindical Manuel Reyes ha assenyalat en la roda de premsa que l'aerolínia "ha prohibit" als tripulants de cabina (TCP) anunciar la companyia del vol, sinó que anuncien "que volen amb Iberia regional".





OCUPACIÓ PRECÀRIA





Si MedOps i Hibernian operen rutes que tradicionalment han estat realitzades per avions i tripulacions d'Air Nostrum, això suposa que la càrrega de treball serà menor i que es poden veure afectades les condicions laborals dels 375 pilots que actualment es troben en plantilla, perquè, segons ha comentat Reis "no es pot assegurar un treball sense producció".





De moment, vuit pilots d'Air Nostrum s'han passat a altres companyies, abandonant les condicions dels seus anteriors contractes, recollides en el conveni d'Air Nostrum, i passant a tenir contractes temporals i a través de broker.





La motivació d'aquests treballadors per a realitzar el canvi és, segons els representants sindicals, la possibilitat d'accedir al nivell de comandant amb menys hores de vol de les que fan falta en Air Nostrum el que fa "que es perdi qualitat del servei" en alguns aeroports com el de Sant Sebastià o Melilla que necessiten "entrenament".





AIR NOSTRUM AFIRMA QUE ÉS UNA VAGA "INJUSTIFICADA"





L'aerolínia ha emès un comunicat en el qual manifesta que la convocatòria de vaga és "injustificada i irresponsable", ja que la companyia "ha intentat fins a l'últim moment" arribar a un acord "i ho seguirà intentant per evitar aquesta aturada".





La direcció ha desmentit que s'hagin incomplert els compromisos adquirits per part de l'empreses i ha manifestat que el "buidament d'Air Nostrum" a què fa referència el SEPLA contrasta amb la realitat perquè la companyia "manté un creixement sostingut al llarg de tot l'any i perquè el col·lectiu de pilots s'ha vist nodrit amb noves contractacions", a més de promocionar 22 comandants al que se sumaran 5 més.