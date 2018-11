L'Audiència de Barcelona considera que la Guàrdia Civil va cometre "excessos policials" l'1-O

La Secció Cinquena de l'Audiència de Barcelona ha considerat que hi va haver "excessos policials" de la Guàrdia Civil a l'intentar impedir el referèndum de l'1 d'octubre en un institut de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).





En una interlocutòria, el tribunal considera que, si bé els agents tenien ordres d'impedir la votació i era necessari l'ús de la força, no calia "colpejar amb porres i defenses de manera inopinada i sorprenent" als ciutadans que volien impedir l'entrada de la policia.





Indica que s'hagués pogut aconseguir el mateix resultat encara que amb més temps "traient als congregats per la força: agarrant-los i arrossegant-los", i que també va haver-hi casos concrets de cops a ciutadans sense intervenir agressió física prèvia i sense finalitat aparent.





El tribunal afirma que no va ser una actuació proporcional, argumentant que els comandaments policials haurien d'haver valorat que per aconseguir el seu objectiu d'evitar la votació --ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un acte del 27 de setembre de 2017-- "era altament probable lesionar" als ciutadans que volien que el referèndum es fes.





Assegura que, si bé parar la votació suposava complir les ordres judicials, si s'hagués permès, no hagués tingut les conseqüències jurídiques preteses pels organitzadors del referèndum per ser antijurídica, i afegeix: "Noti's que en altres llocs de Catalunya no van haver-hi actuacions policials, les votacions es van realitzar i es van subministrar resultats, sense conseqüència jurídica alguna".





La resolució, que té un vot particular en contra, estima un recurs de 13 afectats i la Fiscalia contra la decisió del jutjat d'instrucció 2 de Manresa (Barcelona) de no realitzar diligències d'investigació sol·licitades, com identificar els agents que van participar en la actuació policial.





El tribunal acorda d'aquesta manera permetre totes les diligències sol·licitades per les diferents parts: que s'identifiquin als agents perquè declarin com a testimonis o investigats, la declaració d'un tinent com investigat --Fiscalia no ho sol·licita--, un informe de la Secretaria d'Estat de Seguretat sobre l'actuació a la comarca del Bages (Barcelona), enregistraments i documentació com a ordres escrites, entre unes altres.