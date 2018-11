La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha presentat aquest dijous la campanya 'Consum estratègic', que busca fomentar entre la gent el consum en empreses que "responguin a uns valors de lliure mercat, de no ingerència dels poders polítics i que respectin les decisions democràtiques dels ciutadans "de Catalunya.





En roda de premsa, un dels responsable de la iniciativa, David Fernández, ha assegurat que no faran llistes de bones i males empreses, sinó que seran la mateixes companyies que volen "contribuir a la república catalana" les que es podran inscriure a la pàgina web 'consumestrategic.cat'.





En la mateixa web també es podran inscriure consumidors interessats en aquest tipus de consum, i la campanya posarà en contacte a uns i altres: l'ANC farà de "corretja de transmissió" entre els consumidors i les companyies.





Per inscriure al web es demanarà a les empreses que assenyalin qüestions com si tenen polítiques de responsabilitat social, si tenen polítiques actives respecte al medi ambient, si fomenten l'economia circular i si disposen de web en català, entre altres qüestions, i l'ANC verificarà les dades, han explicat.





En el cas dels consumidors, se'ls demanarà que diguin els camps de consum en què estan interessats, i tindran la possibilitat de marcar per exemple si és la banca, el gas, l'electricitat, els sindicats, les patronals i la telefonia, entre altres camps.





Paluzie ha assegurat que no es tracta de "nacionalisme econòmic" sinó de tot el contrari: de fer l'economia catalana més oberta i menys dependent dels oligopolis --que veu nocius--, i ha assegurat que el registre de la web està obert a empreses de la resta d'Espanya i internacionals.





"No només ens preparem per a la independència i la facilitem, sinó que ajudem a que en l'economia catalana no hagi oligopolis i sigui com més diversa millor", ha conclòs.





ARGUMENTS





Paluzie ha argumentat que a l'octubre de 2017 no hi va haver la capacitat de fer efectiva la declaració d'independència que va aprovar el Parlament, i aquesta campanya buscar preparar a la ciutadania i al teixit empresarial per quan hi hagi un "nou embat democràtic" per aconseguir una república catalana .





La campanya busca promocionar un cert tipus d'empreses perquè l'economia catalana estigui, segons el parer de l'ANC, menys dependent d'oligopolis i més preparada per aconseguir la independència: "Ens proposem donar efectivitat real a la proclamació de la república", ha resumit Fernández.





En el marc de la mateixa campanya, l'entitat independentista repartirà als ciutadans un fullet per promocionar la iniciativa i amb una enquesta perquè, segons les respostes que donin, la gent pugui saber si el seu consum "ajuda a la república catalana" o no .





Apel·laran AL GOVERN





Paluzie ha explicat que és una campanya que apel·la a l'àmbit privat, és a dir, a les empreses i als consumidors, però es plantegen impulsar una segona fase de la mateixa campanya en què es apel·li a que la Generalitat i els ajuntaments també s'apuntin al 'consum estratègic'.





Al web també apareix un apartat de notícies on, allà sí, es citen el nom d'empreses que, per exemple, relacionen amb la fundació Faes --afín al PP--, o els propietaris tenen vincles personals amb el candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls, entre d'altres.





Per Paluzie, això tampoc suposa assenyalar bones o males companyies: "Les informacions que hi ha a les notícies són informacions que han aparegut en mitjans de comunicació. No fem cap tipus de llista pròpia, és un recull de premsa".