Educació suprimeix sense previ avís les recuperacions de setembre de l'ESO

La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat ha decidit suprimir la convocatòria extraordinària d'exàmens de recuperació del mes de setembre a l'ESO, que es farà al juny adaptada al currículum per competències, han informat aquest dijous diverses fonts del departament.





El departament ha comunicat recentment la seva decisió a la junta de directors, però manté la convocatòria extraordinària d'exàmens de recuperació al setembre per a Batxillerat, han publicat el diari 'Ara' i el digital 'Unportal'.





En una atenció als mitjans, el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha afirmat que la desaparició de les proves de setembre és una "conseqüència lògica" de l'ordre d'avaluació aprovada a l'estiu.





El Govern va modificar l'ordre d'avaluació de secundària per adaptar-la al currículum per competències i per la qual aquest curs ja s'utilitzaran les qualificacions qualitatives en lloc de les quantitatives.





Si s'avalua per competències a partir d'una avaluació contínua, amb treballs de grup-classe i autoavaluació entre alumnat i professorat "no té lògica" la continuïtat de les proves de setembre, que es regien per un concepte memorialístic, ha explicat el conseller.





Bargalló ha explicat que en el cas que un alumne no assoleixi la competència, a finals de juny s'avaluarà en un procés més personalitzat i centrat específicament en la competència que no hagi adquirit.





El conseller ha afirmat que la "segona oportunitat" al juny creu que serà més efectiva que les recuperacions de setembre, que no suposaven cap avanç significatiu per a l'alumne i comportava a més dificultats de gestió per als centres.





La Conselleria d'Ensenyament ha assegurat que es tracta d'una mesura sol·licitada pels directors dels centres, i Bargalló ha afirmat que, malgrat anunciar-se amb el curs ja iniciat, "dona temps suficient".





Bargalló ha remarcat que la mesura "no ha d'alterar res" a cap centre, i que han esperat a analitzar les dades de les quals disposaven per prendre la decisió d'eliminar les recuperacions de setembre a l'ESO.





SITUACIÓ ANTERIOR AL 2012





Amb el trasllat de les recuperacions al mes de juny es torna a la situació anterior al 2012, moment en què la llavors consellera Irene Rigau va instaurar els exàmens de recuperació al setembre --anteriorment també es feien al juny--.





El departament ha explicat que es va fer per millorar els resultats, però que no s'han produït, sobretot entre els alumnes de famílies amb dificultats socioeconòmiques, i que fent-los al juny també l'alumnat pot rebre més ajuda del tutor i de la resta d'alumnat.





D'altra banda, la convocatòria d'exàmens de setembre de Batxillerat es manté, encara que el departament estudia la seva continuïtat aquest mes, i en cas de trasllat de dates o modificació es faria en cursos vinents.