Sylviane Dahan Sellem, al centre de la imatge, membre fundadora de la Plataforma pel Dret de No Ser Prostituïdes.





Jornada transversal i amb accent feminista per defensar l'abolició de la prostitució i l'aplicació de sancions als puters. Alcaldesses de diferent signe polític han unit les seves forces en un acte de denúncia contra aquesta "xacra social" i s'han conjurat per treballar des de l'àmbit municipal per eradicar l'esclavitud sexual.





Uns cent ajuntaments s'han adherit a la Plataforma pel Dret de No Ser Prostituïdes, que lidera Sylviane Dahan Sellem i que proposa la penalització de la compra de serveis sexuals, així com combatre el proxenetisme i la tracta de blanques.





La plataforma també recomana que es despleguin programes educatius i de formació en la igualtat en tots els àmbits, des de l'escola fins a la funció pública. Amb aquestes mesures també consideren que es pot modificar la consciència dels ciutadans per lluitar de forma integral contra la prostitució.





Purificació González, del MDM - Moviment Democràtic de Dones, entitat feminista que va impulsar la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta entitat feminista que va impulsar la Xarxa de Municipis lliures de tracta i que està emparentada amb la plataforma-- i regidora de l'ajuntament de Viladecans, ha assegurat que "no hi ha consentiment entre una dona prostituïda i un puter, que és un home que la compra".





Segons el parer de la regidora, la prostitució és un dels pitjors exercicis del masclisme i ha posat l'accent en els prostíbuls de carretera, un dels blancs que va prendre aquesta associació que agrupa diferents municipis per lluitar contra la trata.





Purificació González, Sylviane Dahan Sellem i la periodista Mabel Lozano.





COLAU NO PARTICIPA EN L'ACTE





En l'acte han intervingut Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (PSC); Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà (PSC); Lluïsa Mollet, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (PSC); Maite Aymerich, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts (JuntsxStVincenç); Albert Miralles, regidor i portaveu d'ICV-EUiA-EPM a Sils, i Carmela Fortuny, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (PDeCAT-Demòcrates). Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, ha declinat la invitació a l'acte.





Així mateix, també ha participat en la sessió l'actriu i escriptora Mabel Lozano, directora del documental "El proxeneta. Paso corto, mala leche", que s'estrena aquest dijous a Barcelona als cinemes Verdi de Gràcia. "Avui és un dia important perquè s'està teixint una xarxa important. De vegades s'il·lustren notícies sobre prostitució amb dones nues, però nosaltres volem vestir-les de drets", ha dit Lozano.





La Plataforma promou el lema "No som Mercaderies" per lluitar contra la cosificació sexual i el "dret al propi cos", que consideren una fal·làcia.