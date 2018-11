Telefónica ha arribat a un acord amb el Grup Catalana Occident per la venda del 100% de la seva companyia d'assegurances personals per a Espanya Antares per un import total de 161 milions d'euros, segons ha informat l'empresa en un comunicat.





Telefónica preveu que aquesta transacció generi unes plusvàlues aproximades de 90 milions d'euros per a la companyia i permeti una reducció de deute financer net propera als 30 milions d'euros.





Després del tancament de la venda, que està subjecte a les aprovacions reguladores pertinents, Grup Catalana Occident continuarà gestionant les pòlisses col·lectives del Grup Telefónica de manera exclusiva durant els propers deu anys i integrarà en la seva plantilla als empleats d'Antares.





La venda d'Antares suposa la desinversió d'un negoci no estratègic per a Telefónica i s'emmarca dins de la política de gestió de la cartera d'actius de la companyia, "basada en una estratègia de racionalització, creació de valor i optimització del retorn sobre el capital empleat ".





Antares ofereix assegurances de salut, vida risc, accidents i vida Estalvi a més de 200.000 assegurats a Espanya i compta amb un "ampli quadre mèdic de professionals de la salut, clíniques i hospitals". L'empresa va iniciar la seva activitat el 1987 i el 2011 va començar la seva expansió més enllà de l'entorn de Telefónica i els seus empleats.