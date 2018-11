L’AECC i Aigües de Barcelona signen un acord de col·laboració per la II Cursa Barcelona en Marxa Contra el Càncer

El doctor Laureano Molins, president de l’AECC–Catalunya contra el Càncer de Barcelona i Ignacio Escudero, director general d’Aigües de Barcelona, han signat aquest dijous al matí l’acord mitjançant el qual la companyia col·laborarà a la segona edició de la Cursa Barcelona en Marxa Contra el Càncer, tal i com ja va fer l’any passat.





La cursa es celebrarà el diumenge 2 de desembre i el punt de sortida serà al Parc del Fòrum de Barcelona (al Parc dels Auditoris). La prova comptarà amb tres distàncies per adaptar-se a tots els públics: 10, 5 i 2.5 kilòmetres.





Les inscripcions a la cursa es poden fer tant a l’Espai AECC actiu contra el càncer (Travessera de les Corts, 268, Barcelona) com també al web www.aeccenmarxabarcelona.org. Amb la inscripció es dona suport a la lluita contra el càncer, a més de gaudir de l’esport popular i de la festa familiar que s’organitzarà desprès de la cursa, esmorzar inclòs.





Ignacio Escudero ha destacat que “Aigües de Barcelona està compromesa amb la ciutat, la gent que hi viu i el seu teixit associatiu, i aquesta cursa reuneix tots aquests requisits”. En aquest sentit, ha afegit que “és una cursa per a les persones, que fomenta hàbits saludables, i que té com a objectiu col·laborar en la lluita contra el càncer, i nosaltres volem posar el nostre gra de sorra en aquesta lluita”.