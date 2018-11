CSIF alerta sobre la "missió impossible" de la policia per controlar els manters del Port

Nou avís sobre el descontrol de l'Ajuntament de Barcelona amb els manters. El sindicat CSIF (Central Sindical Independent i de Funcionaris) ha denunciat la situació insostenible que pateix la policia portuària de Barcelona per controlar el fenomen del top manta.





Segons un comunicat difós pel sindicat, no hi ha patrulles suficients per controlar la zona i més s'han suprimit les hores extres dels funcionaris en actiu. Per aquest motiu CSIF arribi a afirmar que controlar els manters s'ha convertit en una "missió impossible" per a la policia portuària.





A partir de les deu del matí, el sindicat informa que els manters apareixen en massa al port: la Policia assegura que els pots treure de la zona del moll de la Barceloneta i al moment trobar-los al Passeig de Colom, perquè el port de Barcelona és ingovernable amb els mitjans que té la policia portuària.





Així mateix, CSIF denuncia que fa 10 anys que no es convoquen oposicions, de manera que la plantilla cada vegada està més envellida i sense reemplaçaments disponibles. A dia d'avui, la ciutat no té patrulles suficients per fer front a aquesta situació, entre altres raons perquè té més funcions com per dedicar totes les seves energies a un sol problema que l'Autoritat Portuària, però, no ajuda a corregir.