Rivera obliga a Pedro Sánchez a deixar clar si pensa indultar als presos independentistes

Ciutadans forçarà aquest mes una votació en el Ple del Congrés contra la possibilitat que el Govern espanyol pugui indultar als líders independentistes que acabin sent condemnats pel Tribunal Suprem per l'organització del referèndum sobiranista de l'1 d'octubre del 2017.





La formació taronja portarà aquest assumpte dimecres que ve al Ple del Congrés a través d'una interpel·lació al Govern de Sánchez, la qual cosa donarà lloc, una setmana després, a la votació de la subsegüent moció.





En la seva interpel·lació, els d'Albert Rivera mostren la seva preocupació per l'estratègia política que el Govern socialista planeja escometre, al seu judici, en relació amb el procés judicial dels líders separatistes de Catalunya. En concret, recorda les declaracions que des del PSC s'han fet a favor de la concessió de futurs indults als responsables del "cop d'estat" a Catalunya.





NI TAN SOLS S'HAN PENEDIT





I això malgrat que, segons apunta Ciutadans en el seu text, els ja processats no han mostrat "cap tipus de penediment pels delictes dels quals se'ls acusa, ni ho faran en el futur en cas de condemna".





"Per tant, no tindria sentit suprimir o escurçar les penes que els tribunals estimin raonables per aconseguir una possible rectificació que està molt lluny de produir-se, si finalment aquestes es confirmessin", insisteix, per afegir que la concessió d'aquesta mesura de gràcia no només "perjudicaria els espanyols sinó que atacaria els seus drets.





"El principi d'igualtat que consagra la Constitució exigeix bandejar qualsevol besllum d'impunitat en el comportament dels responsables polítics que hauran de respondre davant dels tribunals pels possibles delictes comesos com qualsevol ciutadà, sense gaudir de privilegis derivats de conveniències polítiques", resumeix.





Aquesta interpel·lació recull l'esperit i la lletra de la proposició no de llei que Ciutadans va registrar el passat 2 de novembre, un dia després de conèixer la decisió de l'Advocacia de l'Estat de demanar finalment condemnes per delictes de sedició i malversació de cabals públics per als promotors del procés separatista, descartant el de rebel·lió, que comporta penes de presó molt més greus.





Precisament, fa dues setmanes el Congrés va activar, després de mesos 'congelada', la reforma de la Llei d'Indults del 1870, impulsada pel PSOE, per no concedir aquest perdó als condemnats per corrupció o per violència masclista.





EL PSOE VOL CRIDAR A EXPERTS





A aquest text el PP ha presentat precisament una esmena que té com a objectiu prohibir el perdó als condemnats per rebel·lió o sedició, però la Comissió de Justícia on s'estudia aquesta reforma legal ha frenat el debat d'aquesta i altres esmenes presentades per la resta de grups perquè ara el PSOE vol escoltar a una sèrie d'experts.





Aquesta sol·licitud ha molestat al PP, que creu que els socialistes pretenen ralentir la tramitació d'aquesta reforma per "intercanviar" indults a presos independentistes pel suport d'ERC i el PDeCAT als Pressupostos.





En tot cas, la decisió final sobre la petició del PSOE per citar compareixents en els propers dies o setmanes s'adoptarà previsiblement en la reunió de la ponència sobre aquesta llei que es reunirà dimarts que ve.