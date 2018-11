Javier Urra, psicòleg en excedència de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia i dels Jutjats de Menors de Madrid, vaticina que la violència de gènere "anirà a més", cosa que atribueix, entre altres factors, a la sobreprotecció que exerceixen els pares sobre els seus fills.





"Si sobreprotegim els nens des de petits, quan siguin grans acceptaran que li diguin 'et deixo'?", Justifica l'ex Defensor del Menor de la Comunitat de Madrid.





Urra estableix una cadena de comportament: "A la violència escolar la culpa és de l'assetjador, però si fas uns nens que no poden defensar-se, aquest nen es convertirà en víctima moltes vegades. Llavors passa de víctima a agredir física o verbalment la seva mare, i això pot degenerar en el futur en violència de gènere".





El seu últim llibre, 'Déjalo crecer', parteix de la premissa que sobreprotegir no és educar.





"Els nens necessiten que l'adult els digui el que estigui bé i el que està malament. Necessiten saber-ho per actuar en conseqüència. Si no eduques bé a un fill, si ho sobreproteges, en comptes d'un arbre fort serà un bonsai", ha explicat en roda de premsa Urra referint-se al subtítol de la seva nova obra, insistint que "cal respectar els nens i tenir en compte que l'educació és bidireccional".





Per Urra, la raó fonamental de la sobreprotecció és la por, "principalment perquè ara es tenen molt pocs fills i hi ha una sensació de culpabilitat, sobretot de la mare, per la poca dedicació i temps que se'ls ofereix". "Però ser respectuós amb els nens és deixar-los créixer, perquè voler protegir-los dels professors o d'una altra autoritat és terrible", assegura.





En aquest punt, el psicòleg lamenta que molts pares són "immadurs".





"Hi ha pares que no volen assumir la seva responsabilitat, amb la seva actitud generen en els seus fills un alt grau de neurosi. Però per educar és necessària l'autoritat, en tot vaixell ha d'haver un capità", detalla.