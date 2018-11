Julia Navarro torna amb una novel·la sobre culpa i venjança en l'Espanya de la postguerra

L'escriptora Julia Navarro torna amb la novel·la 'Tu no mataràs' (Plaça & Janés/Rosa dels Vents) en què a través dels seus personatges reflexiona sobre la culpa, la venjança, el pes de la consciència i els secrets que ens empenyen a prendre decisions.





Es tracta d'una novel·la de perdedors atrapats enmig dels esdeveniments del segle XX. L'amor pels llibres és el motor d'uns personatges que es mouen entre la postguerra espanyola, Alexandria en els anys 40 i la Segona Guerra Mundial.





En la novel·la, Fernando, Catalania i Eulogio han crescut junts en un barri madrileny proper al Convent de l'Encarnació. La guerra ha acabat i els tres joves intenten sobreposar-se al dolor que ha causat en les seves vides i en la de les seves famílies.





Atrapats en un bucle en el qual confonen afecte i venjança, emprenen un viatge en què també volen escapar d'ells mateixos i arribar a un futur esperançador.





"La societat espanyola en la Transició va decidir posar punt ia part i mirar endavant. No crec que estigui pendent del que va succeir fa 40 anys. És una societat que ha apostat pel futur, perquè sobre el passat ja no tenim poder", ha expressat Navarro amb motiu de la publicació del llibre.





Matisa que cal diferenciar el que succeeix a nivell polític del que passa a nivell social, i esmenta que "encara que hi hagi polítics que estiguin posant avui en dia el que va succeir després de la Guerra Civil" la societat no està responent amb el mateix discurs.





FRANCO





"Una altra cosa és quan hi ha assumptes concrets. Per exemple, què fer amb Franco? A mi em sembla que és absolutament lògic que un dictador no tingui un mausoleu, i menys un en què estigui enterrat amb les seves víctimes. Això és des de tot punt de vista una situació anòmala que cal resoldre", reflexiona.





Julia Navarro ha publicat 'La germanor del Sant Sudari', 'La Bíblia de fang', 'La sang dels innocents', 'Digue'm qui sóc', 'Dispara, jo ja sóc mort' i 'Història d'un canalla'.