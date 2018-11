Ludmila Vinogradoff és una de les poques veus crítiques amb el règim de Nicolás Maduro que segueix informant amb llibertat i independència des de Veneçuela. Xerrem amb la col·laboradora de Catalunyapress sobre la situació extrema que afronta el poble veneçolà. La crisi econòmica, la fragmentació de l'oposició i la foscor sobre el futur són els temes que preocupen Vinogradoff, que durant l'entrevista fa una crida perquè els opositors uneixin les seves forces.









Què va succeir el passat 5 d'agost: un atemptat de falsa bandera o un atac per acabar realment amb la vida de Maduro?





Totes les informacions indiquen que va ser un grup militar chavista qui va propiciar aquest acte de rebel·lió o conspiració per donar-li un ensurt a Maduro. Va ser un grup que es va atrevir a sortir del clóset i a cometre un atemptat encara que de manera molt moderada. Va ser un avís, perquè si haguessin volgut matar-lo ho podrien haver aconseguit.





Estranya que no hi hagi soroll de sabres a Veneçuela.





Veneçuela té 2.000 generals, més que els EUA i sense haver tingut una guerra. I el generalat és el grup més consentit i mimat per Maduro. A més, després de l'atemptat del dia 5, Maduro ha fet una purga molt forta de generals per a baix, tant actius com retirats. Però els militars han de recordar que són fills de Bolívar i no de Maduro.





En un dels seus últims articles a Catalunyapress parlava del 'Manifiesto por Venezuela', on es reclama unitat a les forces opositores. Què li passa a l'oposició política?





L'oposició està molt dividida i fragmentada per lluites internes, impulsades una mica pel mateix Maduro a qui li interessa que l'oposició està fragmentada. Fa un any es va trencar aquesta unitat quan ja no hi havia una causa per la qual lluitar per sortir de Maduro. Tots els intents que s'han fet han fracassat. I l'oposició ha acabat d'enfonsar quan Acció Democràtica va sortir de la MUD (Taula d'Unitat Democràtica), i aquesta va ser la mort de la MUD.





Però sembla que hi ha dues tendències en l'oposició: una que busca una sortida pactada i una altra que vol estar permanentment en la confrontació amb el règim.





Fins ara no s'ha pogut reconciliar les dues tàctiques ni sé si és possible, perquè hi ha un problema de fons: no es pot confrontar al Govern al carrer. Jo crec que no és possible pensar en aquest moment que la gent al carrer pugui enderrocar el Govern, perquè el Govern té al seu favor el poder de foc i els recursos per mantenir-se prolongadament en batalla.





Els veneçolans són un poble brau que ha intentat de tot: protestes, vaga general, intentar guanyar a les urnes sense garanties... totes les vies pacífiques. Què és el que falta? Aquest és el gran dilema.





Les manifestacions d'estudiants si van funcionar a nivell internacional.





Però el preu va ser alt. Jo no canviaria les 140 vides juvenils pel que s'ha aconseguit. És clar que davant d'una dictadura no hi ha manera d'enfrontar-se desarmat, que és el que planteja María Corina Machado. Al Govern cal enderrocar-lo i enderrocar-lo amb les armes.





Descarta una intervenció estrangera?





No la descarto. L'única cosa que jo desitjaria és que Maduro faci les seves valises i es vagi.





Com pot avançar la situació a Veneçuela en els propers temps?





LA CRISI HUMANITÀRIA





Una de les últimes notícies sobre l'economia veneçolana ha estat la predicció del FMI que la inflació anava a aconseguir el 10.000.000%. Sembla surrealista.





Cada vegada la fracció de la població que pot sobreviure és menor i es reben moltes remeses de les famílies que estan fora. De fet, el Govern mateix s'ha adonat que allí hi ha un filó per recollir diners i ha creat trenta caixes de canvi per a controlar les divises.





La política del Govern és liquidar la propietat. El 60% de l'activitat comercial està en mans de cadenes informals que no paguen impostos ni estan registrades com a empreses. És la cubanització de Veneçuela.





Què pensen de l'ocurrència dels 'lingotitos' d'or?





La gent el rep amb molt d'humor, ironitza amb aquestes ocurrències. La gent no té amb què comprar les medicines i molt menys va a trobar diners per comprar un lingot d'or.





A Veneçuela, la pobresa és la principal política de Maduro.





La política del Govern és liquidar la propietat. El 60% de l'activitat comercial està en mans de cadenes informals que no paguen impostos ni estan registrades com a empreses. Això no pot ser atribuït a la incompetència; és una política: desmuntar tota l'economia privada de manera que llocs de treball i productes depenguin de l'activitat del Govern. És la cubanització de Veneçuela.





I després de la destrucció del bolivarianisme, com es reconstruirà Veneçuela?





No es preocupi, a ningú li preocupa molt això a Veneçuela. Anem a passar un període dolent però Veneçuela té terra, camps... el que es necessita és un impuls per arrencar, com un carro que està aturat. Més perillós serà com canviar la mentalitat d'un poble que s'ha acostumat durant vint anys a viure amb les donacions del Govern.