CaixaBank obre oficines a Frankfurt en la seva estratègia d'augmentar presència a Europa

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i alcalde de Frankfurt, Uwe Becker, han inaugurat les noves instal·lacions de la sucursal de CaixaBank a la ciutat alemanya, ha informat el banc aquest divendres en un comunicat.





Aquesta inauguració suposa un pas més en l'estratègia de creixement del negoci de banca internacional del banc, que ha accelerat la seva expansió en els últims anys per consolidar-se com a referència en banca internacional global, amb una xarxa que arriba ja a les 24 oficines repartides per tot el món.





"Aquestes noves oficines permetran seguir avançant en el creixement de CaixaBank a Europa; volem reforçar el nostre lideratge en banca internacional amb presència en els cinc continents i ser una referència global per a les empreses espanyoles amb activitat internacional i per a les multinacionals que operen a Espanya", ha afirmat Gortázar.





CaixaBank ha traslladat la seva sucursal a Alemanya a unes noves oficines més grans i millor ubicació per consolidar la seva presència al país i oferir un servei més adequat als seus clients i empreses amb interessos a Espanya i Alemanya.





A més, el trasllat es produeix després que l'oficina de representació a la ciutat obtingués la llicència bancària fa gairebé un any, per poder oferir serveis de comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa.