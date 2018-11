Mobilització veïnal contra l'enderrocament de tres cases a Gràcia

El regidor del districte de Gràcia de Barcelona, Eloi Baia, ha explicat aquest divendres que realitzarà una reunió amb els promotors "per estudiar alternatives i paralitzar temporalment l'enderrocament" de tres finques emblemàtiques del carrer Encarnació del districte.





Badia ha apuntat a Twitter que aquesta reunió l'ha concertada després de veure la mobilització veïnal, ja que més d'un centenar de veïns s'ha concentrat aquest divendres davant els números 13, 15 i 17 del carrer Encarnació per impedir el seu enderrocament i posterior construcció de habitatges, i han assegurat que faran torns durant tot el cap de setmana perquè les cases no quedin desprotegides.





Els Mossos d'Esquadra han demanat als mobilitzats que no es concentrin dins de les cases per la seva seguretat, petició que han acceptat els veïns, que seguiran concentrats en uns jardins laterals de la finca, on asseguren que faran activitats durant tot el cap de setmana.





"Intentaran infringir-nos por, ens diran que ens hem d'anar per la nostra seguretat i la seva única intenció serà treure'ns, però no podem afluixar", ha comentat Pol, veí de Gràcia, en el curs d'una conversa on els veïns han arribat a l'acord de que les demandes veïnals són que se suspengui l'enderrocament i que s'obri un procés participatiu per decidir què ha de ser aquest espai.





28 NOVES VIVENDES





Segons Badia, com les cases no estaven catalogades, la legislació no els permet desfer l'operació consistent en la construcció de 28 habitatges. "Les llicències d'ensorrament i d'obres estan reglades i no es poden denegar si es compleixen tots els requisits", afegeix.





Badia explica que faran tot el possible per convèncer la propietat i canviar els marcs legislatius per impedir que s'especuli i es facin "habitatges que expulsin els veïns".