Més de 45.000 delinqüents sexuals no poden treballar amb nens a Espanya

Un total de 45.155 delinqüents sexuals no poden treballar amb menors d'edat a Espanya perquè estan condemnats en sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o per tràfic d'éssers humans, inclosa la pornografia. De tots ells, 42.581 són adults i 2.574 menors, i més de 4.000 han estat 'fitxats' en els últims dos anys i mig.





Així es recull en les últimes dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals fins al mes d'agost de 2018. Amb la posada en marxa d'aquest fitxer, que està en vigor des de març de 2016, s'exigeix obligatòriament un certificat de delictes de naturalesa sexual a totes les persones que exerceixen o volen exercir una professió o activitat que impliqui el contacte amb menors.





L'obligatorietat de presentar aquest document l'estableix Llei de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, així com la Llei de Voluntariat, ambdues aprovades el 2015, i busca protegir els menors contra l'explotació i l'abús sexual.





El registre va arrencar l'1 de març de 2016 amb un total de 40.782 delinqüents sexuals identificats, dels quals 38.272 eren adults i 2.510 menors d'edat. Aquest any va finalitzar amb 41.714 delinqüents fitxats, és a dir, un miler més que al principi.





Ja a la fi de 2017, al registre constaven 2.000 persones més amb antecedents penals per delictes de caràcter sexual i amb la prohibició de treballar amb menors, 43.795 en total, (41.217 adults i 2.578 menors). Fins a l'agost d'aquest any 2018, aquesta xifra ha augmentat fins als 45.155 delinqüents sexuals fitxats, dels quals 42.581 són majors d'edat i 2.574 menors.





CONDEMNES





La majoria dels delinqüents que no poden treballar amb nens a Espanya han estat condemnats per tribunals a Andalusia (8.567), Catalunya (7.015), Comunitat Valenciana (5.692) i Madrid (4.683). Altres 40 han estat jutjats per l'Audiència Nacional, i 40 més pel Tribunal Suprem, mentre que hi ha 1.211 casos en què no consta la procedència.





Des del Ministeri de Justícia, adverteixen que un mateix delinqüent pot haver estat condemnat en diverses comunitats, de manera que la xifra total no es correspon amb una suma aritmètica.