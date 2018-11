El Govern ignora Borrell i obrirà sis delegacions a l'exterior

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha anunciat aquest divendres que la Generalitat seguirà amb el seu pla d'obertura de delegacions a l'estranger malgrat l'informe en contra del Ministeri d'Afers Exteriors que lidera Josep Borrell i que va transcendir aquest dijous.





En declaracions als mitjans des dels passadissos del Parlament, ha assegurat que les delegacions s'adeqüen a llei i que la posició del Ministeri no és vinculant, i ha criticat que l'escrit d'Exteriors no és un informe sinó "un article d'opinió, un pamflet i literatura de partit".





Maragall ha anunciat que la setmana que ve inaugurarà la delegació de la Generalitat als Estats Units (Washington), i la següent el Govern donarà llum verda a obrir pròximament sis: les de Portugal (Lisboa), països nòrdics (Estocolm), països bàltics (Tallin), Mediterrània (Beirut), Centre Europa (Viena) i Balcans (Zagreb).





Maragall ha criticat que "sembla que l'única comesa" de Borrell sigui vigilar a Catalunya, i li ha demanat que se centri en altres tasques, com per exemple en si a l'Aràbia Saudita -receptora d'armes d'empreses d'Espanya- es respecten els drets humans.





El conseller ha conclòs que el ministre d'Afers exteriors té una "obsessió malaltissa" contra l'acció exterior de la Generalitat, i ha advertit que això no frenarà la presència internacional de Catalunya.





Per a Maragall, Catalunya té dret a tenir presència internacional "com tenen tantes altres regions espanyoles i com tenen tantes altres regions alemanyes" o d'altres països europeus, ha assegurat.