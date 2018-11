El sindicat Ustec exigeix ​​acabar amb el "greuge" salarial dels professors tècnics d'FP

UstecStes ha presentat aquest divendres un recurs contenciós administratiu contra la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat per demanar l'equiparació salarial dels professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de professors d'ensenyament secundari, han informat fonts del sindicat.





En un comunicat, el sindicat ha retret la situació en què es troba el col·lectiu de professors tècnics de FP, que ha xifrat en uns 3.000 docents, i ha considerat que el "greuge" salarial es va iniciar el 1990 quan es va constituir aquest cos com a solució conjuntural al col·lectiu de professors mestres de taller a l'unificar els centres de Batxillerat amb les que impartien FP reglada.





Ha considerat que a partir de l'entrada en vigor de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el professorat del cos PTFP s'hauria d'haver integrat en el subgrup A1 i no en l'A2, en la mesura que els requisits són idèntics i realitza les mateixes funcions i horari que el professorat de secundària.





El sindicat UstecStes treballa en la creació d'un cos únic de professors d'FP en el marc del subgrup A1 establert per l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i mentrestant, ha demanat en un "complement" per als PTFP, adscrits al subrupo A2, per equiparar salarialment.





Per això, UstecStes ha presentat aquest recurs contenciós-administratiu per reclamar l'equiparació salarial i professional del professorat de FP de la conselleria.