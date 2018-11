Jusapol i els CDR es tornen a manifestar el mateix dia en un clima de tensió

L'associació policial Jusapol i els CDR es manifestaran al migdia d'aquest dissabte a Barcelona des de punts diferents, després dels incidents ocorreguts el 29 de setembre al coincidir els policies que es manifestaven amb els independentistes que protestaven contra la seva presència.





Segons han informat fonts de la Conselleria d'Interior, Jusapol i la CUP havien comunicat la seva intenció de manifestar-se a la plaça de Catalunya de Barcelona, però el departament ha modificat el recorregut de les dues mobilitzacions.





Els policies sortiran a les 12 hores des de la Via Laietana --davant de la Direcció Superior de la Policia Nacional-- i aniran fins l'Arc de Triomf, al passeig Lluís Companys.





Els manifestants independentistes es dividiran en quatre columnes que partiran a les 11 hores des de Sants, Sant Martí, Ciutat Vella i Gràcia, i marxaran fins a la plaça Universitat.





OPOSICIÓ DELS CDR





Durant aquesta setmana, els CDR han fet crides a les xarxes socials per oposar-se a la manifestació de Jusapol: "El 29-S no vau passar i ara torneu per homenatjar la violència. Tampoc ho permetrem".





El 29 de setembre, Jusapol es va mobilitzar a Barcelona, mentre que manifestants independentistes van protestar contra ells i els van seguir des de la Via Laietana fins a la plaça de Catalunya, on els van increpar per un acte en el qual van fer un reconeixement als agents que van participar en la 'Operació Copèrnic', el dispositiu policial de l'1-O, a més de demanar l'equiparació salarial.





Els Mossos d'Esquadra van arrestar sis persones durant sengles manifestacions per atemptats a agents de l'autoritat i, l'1 d'octubre, van detenir a Igualada (Barcelona) el presumpte autor d'una agressió a un manifestant de la plataforma policial, a qui li va propinar diversos cops de puny al nas.





Jusapol, a més, va presentar a mitjans d'octubre una denúncia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, per suposadament fer declaracions en què "incentivaven i aclamaven l'odi i la violència" cap als policies , i van afegir en l'escrit al director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí.