L'Hospital Vall d'Hebron comença a fer servir imants en operacions amb nens

El Servei de Cirurgia Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona és el primer d'Espanya a utilitzar imants per realitzar intervencions quirúrgiques en edat pediàtrica.





Es tracta d'una nova tècnica que permet el moviment de les vísceres de manera mínimament invasiva i menys agressiva que les habituals, i que es pot usar en un gran nombre de cirurgies sense deixar cicatrius visibles, ha informat l'hospital en un comunicat.





Fins ara s'han realitzat amb aquesta tècnica intervencions digestives, toràciques, urològiques i oncològiques, com la colecistectomia o extracció de la vesícula biliar, sempre amb èxit i sense complicacions quirúrgiques.





La nova tècnica consisteix en la introducció en el cos d'uns petits imants amb pinces que permeten agafar i moure les vísceres amb l'ajuda d'un imant exterior fixat a la taula d'operacions, que es pot moure en qualsevol direcció.





La introducció de l'instrumental es fa a través d'un port quirúrgic de 10 mil·límetres o mitjançant una única incisió de 10 mil·límetres a través del melic que queda amagada en això, i els cirurgians aconsegueixen una millor exposició dels teixits sobre els quals intervenen.





El cap de Secció de Cirurgia Digestiva i Toràcica Pediàtriques, Carles Giné, ha assenyalat que quan s'exposen millor els teixits, com permeten els imants, l'execució quirúrgica "és més precisa i, per tant, més segura per al pacient".





L'avantatge de la cirurgia amb imants és que permet moure i separar les vísceres d'una forma més senzilla i menys invasiva i redueix el dolor postoperatori, mentre que en la cirurgia tradicional és necessari introduir més instrumental.





Els cirurgians de la Vall d'Hebron treballen per reduir encara més les dimensions dels imants --de 10 mil·límetres de diàmetre-- i en l'adaptació d'altres instruments, amb l'objectiu d'aconseguir cirurgies menys agressives i obtenir un millor resultat estètic per el pacient.





"POSSIBILITATS IMMENSES"





Giné ha afirmat que es tracta d'una tècnica naixent a l'Estat i que volen desenvolupar-la al màxim: "Les possibilitats que s'obren amb aquesta tecnologia són immenses", ha afirmat, i ha considerat que serà una pràctica habitual.





Aquesta tecnologia va arribar de la mà del seu creador, Guillermo Domínguez, d la Fundació Argentina de Buenos Aires, que al novembre de 2016 va realitzar cirurgies d'aquest tipus amb els membres de l'equip de Cirurgia Pediàtrica de la Vall d'Hebron.