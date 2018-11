El XV Congrés Autonòmic del PP a Catalunya ha escollit al diputat tarragoní Alejandro Fernández per ser el nou president del partit a l'autonomia, prenent el relleu de Xavier García Albiol. D'aquest Congrés també naixerà el nou equip que representarà els populars catalans, amb el dubte de si el diputat al Parlament Santi Rodríguez repetirà com a secretari general o no.









Aquest dissabte a partir de les 09.30 hores a Sitges (Barcelona), Fernández assumirà el càrrec amb el suport de Pablo Casado 1 any i mig després que ho fes el seu predecessor, Albiol, qui va anunciar el passat 5 d'octubre la seva voluntat de deixar la presidència de la representació catalana del partit, així com el seu escó al Parlament, per centrar-se en la seva candidatura a l'Alcaldia de Badalona i intentar tornar a governar-hi.





Fernández va arribar fins a aquesta candidatura a la presidència catalana després d'haver estat l'únic afiliat popular que va presentar els 90 avals necessaris per obtar al procés de renovació i va ser ratificat per la militància amb el 98,62% de vots.