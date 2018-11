Investigadors de Barcelona troben la raó per la qual envelleix la pell i com revertilo

Investigadors de l'IRB Barcelona i el CNAG-CRG S.Aznar, H.Heyn i M.Salzer / IRB BARCELONA





Investigadors de Barcelona han descobert que les cèl·lules de la pell perden la seva identitat cel·lular en envellir, com si "oblidessin" el que són, el que altera la seva funció i la seva capacitat de regenerar-se, en un estudi en ratolins que ha descobert elements que, en ser modulats, podrien retardar o fins i tot revertir l'envelliment de la pell.





El treball, publicat a 'Cell' i realitzat per investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica del Centre de Regulació Genòmica (CNAG-CRG), ha explicat el procés d'envelliment dels fibroblasts de la dermis --un tipus de células--, pel que perden la seva identitat i van adquirint característiques d'adipòcits --cèl·lules de grasa--.





Tot i que es tracta d'una investigació bàsica, "aquest nou coneixement no només podria tenir aplicacions cosmètiques, com ara antiarrugues, si no el que és molt més important, aplicacions terapèutiques destinades a que la pell de la gent gran cicatritzi millor i de forma més eficient després d'una ferida o una operació ", ha destacat el líder de la feina, Salvador Aznar Benitah.





"Que la pèrdua de la identitat cel·lular sigui una de les causes de l'envelliment és un concepte molt interessant que creiem que no s'havia observat abans", ha destacat l'investigador Icrea en un comunicat aquest dijous.





Els fibroblasts dermales produeixen col·làgens i altres proteïnes que conformen la dermis i permeten que la pell mantingui la seva funció de barrera de forma adequada i es repari quan tingui ferides, i l'estudi ha detectat que, amb el pas del temps, els fibrolasts van perdent identitat cel·lular i amb això la capacitat per produir i secretar col·làgens i altres proteïnes.





INFECCIONS A LA PELL





"Això comporta molts problemes per a la gent gran, ja que no cicatritzen bé i la barrera de la seva pell és defectuosa, el que augmenta la predisposició d'infeccions de pell i sistèmiques", segons Aznar.





Els científics han utilitzat "tecnologies punteres que permeten l'anàlisi molecular cèl·lula a cèl·lula" per obtenir una visió d'alta resolució sobre els fibroblasts a mesura que envelleixen, ha relatat el colíder de l'estudi Holger Heyn --del CNAG-CRG--.





Van observar que els fibroblasts envellits mostren una conformació molecular menys definida en comparació dels seus homòlegs joves i que "semblen revertir cap a estats cel·lulars observats en animals nounats", apunta Heyn.





L'estudi --la primera autora és la doctoranda Marion Salzer-- ha rebut fons del Consell Europeu de Recerca (ERC), del Ministeri de Ciència a través de fons FEDER, de l'Institut de Salut Carlos III i de la UE, entre d'altres beques .